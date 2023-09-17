Hatay'da Sürat Teknesi Alev Aldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir sürat teknesi bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Teknede bulunan 5 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde alev alan sürat teknesi dakikalar içinde yandı. Sürat teknesinde bulunan 5 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samandağ ilçesine bağlı Çevlik'te sürat teknesi bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Olayı ihbar alan Sahil Güvenlik, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye geldi. Teknede bulunan 5 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı. İtfaiye ekipleri karadan su sıkarak yanan tekneyi söndürürken, diğer ekipler karada hazır bekledi.

Dakikalar içinde yanan tekne kullanılamaz hale geldi. - HATAY