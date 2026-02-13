Haberler

Nesli Tehlike Altında Olan Yeşil Deniz Kaplumbağası Samandağ Sahilinde Ölü Bulundu

Nesli Tehlike Altında Olan Yeşil Deniz Kaplumbağası Samandağ Sahilinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ sahilinde, yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulunan yeşil deniz kaplumbağası, incelemeler sonucunda ölü olarak kaydedildi. Bu tür, Akdeniz'de yaz aylarında sıkça yuvalama yapmakta ve nesli tehlike altında olarak değerlendirilmektedir.

HATAY'ın Samandağ ilçesi sahilinde, nesli tehlike altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu.

Olay, Samandağ sahilinde meydana geldi. Kıyıda yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda hareketsiz şekilde duran kaplumbağayı fark etti. Yapılan incelemede ekipler kaplumbağanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nesli tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz kıyılarında özellikle yaz aylarında yuvalama yaptığı biliniyor. Samandağ sahili de önemli yuvalama alanları arasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar

Altın yatırımcısını bu sözlerle uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi