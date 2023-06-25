Hatay'da kurbanlık hayvanlar ırmakta serinliyor

- Enkaz kent Hatay'da kurbanlıklar, ırmakta serinliyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da sıcak havanın etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte hayvan yetiştiricileri, kurbanlıkları ırmakta yıkayarak serinletiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen il Hatay'da sıcak hava etkisini hissettirmeye başladı. Hasarlı binaların yıkımının devam ettiği Antakya'da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla Kurban Bayramını bekleyen küçükbaş hayvanlar da zor günler yaşamaya başladı. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde hayvancılık yapan Miraç Hattapoğlu, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş hayvanlarını serinletmek amacıyla Çekmece ırmağını kullanıyor. Hattapoğlu, hayvanlarını serinlettikten sonra kendisi de buz gibi suyun keyfini çıkarıyor.

"Hayvanlar suya girince rahatlıyor, gelişmesi hızlanıyor"

Sıcak havanın etkisini hissettirmesiyle hayvanların zor günler geçirdiğini dile getiren Miraç Hattapoğlu, "Antakya'dayız Çekmece Nehri'ndeyiz. Yani hava ortalama 40 derece. Hayvanların biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Çünkü; çok sıcak, nemli bir hava. O yüzden hayvanları böyle nehre atıyoruz. Beraber geçiyoruz, gönderiyoruz. Hayvanlar suya girince rahatlıyor, gelişmesi hızlanıyor. Yani daha iyi oluyor. Bizim için de eğlence. Hem hayvanlar için daha sağlıklı. Şu an 500 tane kadar hayvanımız var. Hepsini aynı anda yıkayamıyoruz. 100 tane, 100 tane bölüyoruz. 100 tane yıkamak bir günümüzü alıyor. 2 haftada bir bunu yapıyoruz. Çünkü hayvanlar için daha iyi. 40 derece kapalı ortamda. Yani dışarı da çıkaramıyoruz, her yer cam kırıkları. Hayvanlarımızın ayakları ağrıyor, ayakları kesiliyor" dedi.

Uzun yıllardır çobanlık Fecir Çıplak, havaların ısınmasıyla birlikte hayvanların zor günler geçirdiğine dikkat çekerek "Ben doğduğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Havalar sıcak. Hayvanlar zor günler geçiriyor. Biz de hayvanları ayda bir yıkıyoruz" şeklinde konuştu.