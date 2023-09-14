Hatay'da kolonları kesilerek yıkılan 8 katlı bina böyle yerle bir oldu

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde kolonları kesilen 8 katlı ağır hasarlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi, Şükrü Balcı Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı Ada Apartmanı da kolonları kesilerek yıkıldı. Devasa binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yerle 1 olma anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.