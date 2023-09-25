Hatay'da kaybolan kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda kuzenlerin cesetlerine ulaşıldı. Cenazeler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.