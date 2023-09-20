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Hatay'da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

Yaşam Haberleri

Hatay'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu. Depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımı manzarasıyla mest etti. Güneşin kızılının denizle birleşmesi adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hatay'da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

Samandağ'da gün batımı mest etti

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgi odağı oldu.

Depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımı manzarasıyla mest etti. Güneşin kızılının denizle birleşmesi adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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