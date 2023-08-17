Hatay'da depremzede çocuklar jandarmanın gezici eğitim tırı ile buluştu

Hatay'da depremzede çocuklar jandarmanın gezici eğitim tırı ile buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde deprem bölgesinde çocukların sosyal etkinliklere katılmasını sağlamak amacı ile Jandarma Genel Komutanlığına ait Mobil Trafik Eğitim Tırı Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu. 6 Şubat depreminin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentte yaşayan çocuklar jandarmanın mobil trafik eğitim tırı ile hem eğlendiler hem öğrendiler. Trafik bilincini arttırmak için kurulan parkta, trafik ışıklarını uygulamalı olarak öğrenen çocuklara eğitim tırı içerisinde tim jandarma çizgi filmi izlettirildi. Trafik kurallarının insan hayatı için öneminin anlatıldığı filmi çocuklar dikkatle izledi. Jandarma görevlileri trafik kurallarını çocuklara anlatırken bir depremzede kız çocuğu ise jandarma görevlisi ablasının kucağında anlatılanları dinledi. Mobil Eğitim Tırı ile trafik hakkında bir çok şey öğrendiklerini belirten çocuklar sağlanan imkanları çok beğendiklerini dile getirdi.