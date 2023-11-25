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Hatay'da depremde hasar alan bina halatla çekilerek yıkıldı

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Yaşam Haberleri
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde ağır hasarlı 8 katlı bina, iş makinesiyle zarar verildikten sonra halatla çekilerek yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleşen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yerle bir olduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde hasar alan bina halatla çekilerek yıkıldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde ağır hasarlı 8 katlı bina, iş makinesiyle zarar verildikten sonra halatla çekilerek yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleşen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yerle bir olduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kahramanmaraş Antakya Hatay Deprem Yaşam Haberler

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