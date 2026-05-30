Boynuna ve ön ayaklarına çuval takılan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı

HATAY'da belediye ekipleri, boynuna ve ön ayaklarına çuval takılan yavru yeşil deniz kaplumbağası kurtararak yeniden suya bıraktı.

Samandağ ilçesindeki sahilde temizlik yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, boynuna ve ön ayaklarına çuval parçası takıldığı için hareket etmekte zorlanan yeşil deniz kaplumbağasını (Chelonia Mydas) fark etti. Ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru kaplumbağanın, boynundaki ve ayağındaki çuval parçasını dikkatlice çıkararak kurtardı. Bir süre dinlenmesi sağlanan yavru kaplumbağa daha sonra denize bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı