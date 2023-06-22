Hatay'da çadır kentte 'Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar' projesi hayata geçirildi

İyilik İçin Sanat Derneği tarafından Hatay Belediyesine bağlı çadır kentte hayata geçirilen "Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar" projesi kapsamında konteyner sınıf kuruldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ALPLA grubun kurduğu konteyner sınıfın öğrencileri adına uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe uçurtma sanatçısı Zahit Mungan da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, şunları kaydetti:

"Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren İyilik İçin Sanat Derneği olarak elimizden gelen tüm desteği bölge halkına ulaştırmaya gayret ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz uçurtma şenliği de çok renkli ve keyifli bir etkinlikti. Şenlik, çocuklara unutulmaz anılar bırakması ve onları destekleyen bir topluluğun varlığını hissettirmesi için çok kıymetli. Uçurtma uçurma, çocukların hayal güçlerini kullanmalarını, özgüvenlerini artırmalarını ve sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri için paha biçilmez bir aktivite. Biz geleceğe umutla ve güzellikle bakıyoruz, aynı duyguları temas ettiğimiz insanlarda da hissetmek çok güzel."

ALPLA Türkiye Genel Müdürü Emre Canoğlu ise "Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar projesine destek vererek, eğitim ve geleceğe dair umut dolu bir vizyonu benimsiyoruz. Konteyner sınıfımızın hayata geçirilmesiyle, çocukların eğitim altyapısını güçlendirmeyi ve daha ilham verici bir öğrenme ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Projemizin, çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine, potansiyellerini keşfetmelerine ve parlak bir gelecek için güçlenmelerine büyük katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. İçtenlikle ifade edebiliriz ki, paydaşlarımızla birlikte daha iyi bir dünya inşa etme yolunda ilerlemek, bizim en büyük umut ve heyecan kaynağımız." değerlendirmesinde bulundu.