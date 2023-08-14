Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi, daha önce de yangınlar yaşadıklarını belirterek yardım talebinde bulundu.

Çıkan yangın evi küle çevirdi

HATAY Hatay'da bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi, evinin daha öncede yandığını söyleyerek, "Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Hatay'ın Erzin ilçesi Yeni Mahalle Akınlar Sokak'ta yaşayan ve ayakkabı boyacılığı yapan Hüseyin Taş'ın evinde dün gece saat 23: 00 sıralarında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Taş, ve komşuları çıkan yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ancak, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Hüseyin Taş, zor durumda olduklarını belirterek, "Ben dün gece akraba ziyaretine gitmiştim. Eşim ve çocuklarım evde ve havaların sıcak olması nedeniyle çatıda yatıyordu. Aniden çıkan yangın nedeniyle eşim ve çocuklar kendilerini zor dışarıya atmışlar ve beni aradılar. Evde yangın çıktığını ve itfaiyeye haber verdiklerini söylediler. Bende hemen eve geldim. Geldiğimde güç bela birikim yaparak yaptırdığım ev maalesef yanıyordu. İtfaiye gelerek yangını söndürdü. Fakat ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evimde bundan önceki yıllarda da defalarca yangın çıktı. Fakat son 4 yıldır çıkmıyordu. Bu yangınlar neden çıkıyor anlam veremiyorum. Evime zar zor doğalgaz almış ve taksitlerini daha yeni bitirmiştim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Yardımımıza koşan eş, dost ve komşularımdan Allah razı olsun" dedi.