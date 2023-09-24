Hatay'da Baraj Gölünde Kaybolan 2 Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra gözden kaybolan 2 çocuk için arama çalışması yürütülüyor. Suriye uyruklu oldukları belirlenen 14 ve 16 yaşındaki çocuklar için dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında henüz bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları yarın devam edecek.