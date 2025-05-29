Hastanede Eşini Görmeye Giden Adam Kalp Krizi Geçirdi

Hastanede Eşini Görmeye Giden Adam Kalp Krizi Geçirdi
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Burdur'da eşini doğum için tedavi gördüğü hastanede ziyarete giden İsmail Akyaz, asansörde fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Üç gün süren tedavi sonrası hayatını kaybetti.

BURDUR'da eşini doğum için yattığı hastanede görmeye giden İsmail Akyaz (39), asansörde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İsmail Akyaz, tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Burdur'daki KYK yurdunda teknik personel olarak çalışan İsmail Akyaz, 3 gün önce 2'nci çocuğunun doğumu için yattığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki eşini görmeye geldi. Saat 23.00 sıralarında hastanedeki asansöre binen İsmail Akyaz, fenalaşıp yere yığıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra fark edilen Akyaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edilen Akyaz'a stent takıldı. Daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edilen Akyaz, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akyaz'ın cenazesinin Kozluca köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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