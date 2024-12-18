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Hasan Cemal kimdir? Halk Tv konuğu Hasan Cemal kaç yaşında, nereli? Hasan Cemal biyografisi!

Hasan Cemal kimdir? Halk Tv konuğu Hasan Cemal kaç yaşında, nereli? Hasan Cemal biyografisi!
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci ve yazar Hasan Cemal oldu. Halk Tv konuğu Hasan Cemal kimdir ve Hasan Cemal kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Hasan Cemal kimdir? Hasan Cemal kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci ve yazar Hasan Cemal oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Hasan Cemal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Hasan Cemal kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Hasan Cemal kimdir? Hasan Cemal kaç yaşında, nereli? Hasan Cemal biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HASAN CEMAL KİMDİR?

Hasan Kaya Cemal, 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci ve yazar. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önemli isimlerinden Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal, gazetecilik kariyerindeki başarıları ve köşe yazılarıyla tanınır. Hasan Cemal, ilk evliliğini Necla Aksoy, ikinci evliliğini Ayşe Sözeri ile yaptı. İki evlilikten iki çocuk sahibidir.

Hasan Cemal'in anneannesi Müslüman Gürcü, anne tarafından dedesi Kabardey Çerkesi, baba tarafından dedesi Cemal Paşa ise Midilli doğumlu, babaannesi Serezli'dir. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1969'da Ankara'da haftalık Devrim dergisi ile başlayan Cemal, Yeni Ortam, Anka Haber Ajansı, Günaydın ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. 1979'da Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi, 1981-1992 arasında ise genel yayın yönetmeni olarak görev yaptı. 1992'de Sabah gazetesine geçti ve 1998'e kadar başyazarlık yaptı. Daha sonra Milliyet gazetesinde iç ve dış politika yazıları yazdı.

2013 yılında yazıları nedeniyle Milliyet'ten ayrılmak zorunda kaldı. Aynı yıl bağımsız gazetecilik platformu P24'ün kurucusu ve başkanı oldu. Köşe yazılarına 2013'ten itibaren T24 haber sitesinde devam ediyor.

Hasan Cemal, 2015 yılında yazdığı bazı yazılar nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla üç farklı soruşturmayla karşı karşıya kaldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi.

Eserleri

  • 1986: Demokrasi Korkusu
  • 1986: Tank Sesiyle Uyanmak
  • 1987: Tarihi Yaşarken Yakalamak
  • 1989: Özal Hikayesi
  • 1999: Kimse Kızmasın, Kendimi Yazdım
  • 2004: Kürtler
  • 2005: Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim
  • 2010: Türkiye'nin Asker Sorunu
  • 2011: Barışa Emanet Olun
  • 2012: 1915: Ermeni Soykırımı
  • 2014: Delila - Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri
  • 2014: Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri
  • 2018: Hayat İşte Böyle Geçip Gidiyor
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