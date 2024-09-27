Hangisi 'bisturi'yle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi "bisturi"yle eş anlamlıdır?, sorusu soruldu. Peki Hangisi "bisturi"yle eş anlamlıdır? sorusu cevabı ne?

HANGİSİ "BİSTURİ"YLE EŞ ANLAMLIDIR?

• A-) Neşter

• B-) Makas

• C-) Törpü

• D-) Cımbız

Cevap: Neşter