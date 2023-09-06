Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nde Sel Felaketi: Yaralar Sarılıyor

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağmur sonucu Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nde sel felaketi yaşandı. Sel suları nedeniyle devrilen konteynırlar kaldırılırken, tır sürücüleri araçlarını temizliyor. Selde mahsur kalan tır sürücüleri botlarla kurtarıldı ve su tahliye edildikten sonra araçlarını çalıştırmak için çaba sarf etti. Olay havadan dronla görüntülendi.

Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nde sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sel suları nedeniyle devrilen konteynırlar kaldırılırken, tır sürücüleri ise araçlarını temizliyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de dereler taştı. Halkalı Gümrüğü'nde bekleyen yaklaşık 35 tane tır su altında kaldı. Sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan bazı tır sürücüleri ise botlarla kurtarıldı. Suyun tahliye edildiği garajda 3 tane de otomobil hasar gördü.

Suyun tahliye edilmesiyle birlikte tır sürücüleri araçlarını çalıştırmak için hareke geçti. Kimisi kendi imkanlarıyla çalıştırmaya çalıştı, çalışmayan araçlar için tamirci çağrıldı. Öte yandan devrilen konteynerler için ekipler vinç yardımıyla çalışmalarına başladı. Konteynerlerin kurtarılma çalışması havadan dronla görüntülendi.

Yağış sırasında selde mahsur kalan tır sürücüsü İsmail Bakırhan, "Vallahi basamakları temizliyoruz, şuanda rapor tutulmasını bekliyoruz. Çok büyük sıkıntılarımız var, zararlarımız var. Çalışır durumda değil, motor, şanzıman, diferansiyel hepsine su dolmuş. Tamirci çağırmak lazım. Sel sırasında içerdeydik. Vallahi biz zannettik sağanak yağmur yağıyor. Gece saat 23.00 gibi yüklemeye girecektik, saat 21.00 gibi işte burada sağanak yağmur vardı. Biz zannettik ki yağıp geçecek. Yukarıdan geldi, arabaların içinde kaldık. Sonra kayıkla gelip bizi kurtardılar" dedi.

Aracı bırakıp eve gittiğini anlatan tır sürücüsü Adil Artıç ise, "Aracı bırakıp gittim, haber geldi. Geri döndüm. 40 araç suya çakılmış. Motorlar hepsi suyu içinde. Motorlar yani bunların hepsi tamirden geçmeden marş basamazsınız. Hiçbiri çalışır vaziyette değil şu an. Motorların hepsi su almış" diye konuştu. - İSTANBUL