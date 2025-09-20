'Halil erkek değil, yapamadı' sözü boşanma davası açan kadının başını yaktı

İstanbul'da görülen boşanma davasında Yargıtay, eşler arasındaki küçük düşürücü sözlerin de kusur değerlendirmesinde dikkate alınacağına ilişkin emsal nitelikte bir karara imza attı.

İLK KARAR KADIN LEHİNE ÇIKMIŞTI

Mesude A., kaynanasının evliliğe müdahale ettiğini ve kocasının ilgisizliğini gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, erkeği ağır kusurlu buldu ve kadına maddi-manevi tazminat ile nafaka hakkı tanıdı.

KOCANIN TEMYİZİ SONUÇ VERDİ

Koca Halil A. ise karısını ailesinin yanında cinsel birlikteliğe atıfla, "Halil erkek değil, yapamadı" sözleriyle kendisini küçük düşürdüğünü öne sürdü. İstinaf başvurusu reddedilen dosya, Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY: EŞİT KUSUR VAR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin annesinin evliliğe müdahale ettiği iddiasının kanıtlanamadığını, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında her iki tarafın da payı bulunduğunu belirtti. Kadının söylediği sözlerin küçük düşürücü olduğu ve kusur sayılması gerektiğini vurgulayan daire, tarafları eşit kusurlu kabul etti.

TAZMİNAT VE NAFAKA İPTAL EDİLDİ

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; bu karar ile birlikte kadına hükmedilen tazminat ve nafaka iptal edildi. Dosya, ilk derece mahkemeye geri gönderildi.

EMSAL NİTELİKTE

Karar, boşanma davalarında yalnızca tarafların davranışlarının değil, aile ve sosyal çevre önünde söylenen küçük düşürücü sözlerin de kusur dağılımında dikkate alınabileceğini ortaya koyarak Yargıtay içtihatlarına girdi.