Hakkari Valisi Berçelan Yaylası'nda İçme Suyu Sorununu İnceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, içme suyu sorununun çözüm yollarını araştırmak için 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Hamit Zibek ve Ayhan Tunç, DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna ile birlikte, Hakkari'nin içme suyu sorununun çözüm yollarını araştırmak için Berçelan ve Golan su kaynakları hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Berçelan Yaylası'nın su kaynaklarını inceleyerek, bölgenin su teminine yönelik potansiyelini değerlendiren Vali Çelik, Berçelan ve Golan, Davzıl Geyik ve Nergis su kaynaklarını yerinde tespit etti.

Vali Çelik, maslak ve kaptajların yenilenip, su kaynaklarının arttırılması yönünde yapılacak çalışmalar için yetkililere gerekli talimatları iletti. Vali Çelik, yanına gelen Konak köyü Muhtarı Necmettin Atan ve beraberindeki vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekti. - HAKKARİ