Hakkari Valisi Ali Çelik, Yaşam Merkezini Ziyaret Etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari Belediyesi Yaşam Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Çelik, belediye bünyesinde faaliyet gösteren yaşam merkezindeki kültür, sanat ve el sanatları gibi faaliyetleri inceledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari Belediyesi Yaşam Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Çelik, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Halife Derviş Mahallesi'ndeki yaşam merkezini ziyaret etti. Kültür, sanat, kişisel gelişim ve el sanatları gibi vatandaşların her alanda faydalanabileceği faaliyetlerde bulunan yaşam merkezinde vatandaşlar ve kurum yetkilileri, Vali Çelik'i folklor gösterileri ile karşıladı.

Yaşam merkezi faaliyet alanlarını tek tek ziyaret eden Vali Çelik, "Her eser Hakkari'den bir parça barındırıyor" dedi.

Kursiyer ve kurum yetkilileri ile görüşerek iş ve işleyişler hakkında bilgi alan Vali Çelik, kursiyerlerin yapmış olduğu sanat ve el işçiliği ürünlerini inceledi.

Vali Çelik, ortaya çıkarılan ürünlerin el emeği göz nuru olduğunu, her bir eserin Hakkari'den birer parça barındırdığını ve bu eserlerin Hakkari'yi tanıtma noktasında büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Yaşam merkezinde çocuklarla da vakit geçirip sohbet eden Vali Çelik, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Yaşam merkezinin Hakkari'yi tanıtma noktasında büyük öneme sahip olduğunu belirten Vali Çelik, yaşam merkezini geliştirme noktasında elinden gelen desteği vereceğini ifade etti. - HAKKARİ