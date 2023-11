Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Yavuz Akyüzlü memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, dün istirahatli olan Yavuz Akyüzlü, kendisine ait 07 ACM 429 plakalı motosikleti ile Yüksekova ilçesinde kaza yaptı. Geçirdiği kaza sonucu yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyüzlü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Akyüzlü'nün naaşı memleketi Trabzon'un Of ilçesine gönderildi. Yavuz Akyüzlü'nün cenaze namazı Of ilçesinde bulunan Çarşıbaşı Büyük Camii'nde ikindi namazı ardından kılındı. Cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TRABZON