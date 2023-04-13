Hakkari'de sağanak yağış ve heyelan, Durankaya beldesinde çökmelere neden oldu

YOLDA ÇÖKMELER OLDU

Hakkari'de, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle de kara yolunda yer yer çökmeler yaşandı. Belediye ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,