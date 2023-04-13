Hakkari'de sağanak yağış ve heyelan, Durankaya beldesinde çökmelere neden oldu
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Hakkari'nin Durankaya beldesinde sağanak yağış ve heyelan nedeniyle kara yolunda çökmeler yaşandı. Belediye ekipleri çalışma başlattı.
YOLDA ÇÖKMELER OLDU
Hakkari'de, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte meydana gelen heyelan nedeniyle de kara yolunda yer yer çökmeler yaşandı. Belediye ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beldemizde aşırı yağış sebebiyle meydana gelen sel felaketi derelerin taşmasına, mahallelerimizin birçok yerinde ulaşımı sağlayan yolların çökmesine, tahrip olmasına ve kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam