Hakkari'de Mir Kalesi yolu kayaların düşmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde kayaların düşmesi sonucu Mir Kalesi yolu trafiğe kapatıldı. AFAD ve Hakkari Belediyesi ekipleri önlem alarak can ve mal kaybını önlemeye çalışıyor.

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde kayaların düştüğü Mir Kalesi yolu trafiğe kapatıldı.

Dağgöl Mahallesi Kalealtı semti yolu üzerindeki evlerin bulunduğu alana 150 metre yükseklikten kayaların düşmesi üzerine AFAD ve Hakkari Belediyesi ekipleri harekete geçti. Can ve mal kaybının yaşanmaması için Mir Kalesi altındaki alternatif yol trafiğe kapatıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yolun her iki tarafını toprakla kapatarak güvenlik şeridi çekti. Yetkililer, yolun trafiğe kapatıldığını ve kullanılmaması konusunda uyarıda bulundular. - HAKKARİ