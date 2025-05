Hakkari'de Kuzenlerin Sera Başarısı Kadınlara İlham Oluyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dibekli köyünde yaşayan lise mezunu kuzenler Neslihan (33) ve Zeynep Çınar (24), evlerinin bahçesine kurdukları serada hem sebze yetiştirerek üretime katkı sağlıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Dibekli köyünde yaşayan 2 kuzen, 5 yıl önce kendi imkanlarıyla 30 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde bir sera kurdu. Başlangıçta yalnızca ailelerinin sebze ihtiyacını karşılamak amacıyla yola çıkan Neslihan ve Zeynep Çınar kuzenler, elde ettikleri domates, biber, salatalık, patlıcan ve fasulye gibi ürünleri köyde bulunan vatandaşlara da satmaya başladı. Kadınların kurduğu sera bölgedeki diğer kadınlara ilham kaynağı olurken, kadınlar da zaman zaman seraya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

'KADINLAR OLARAK HER ALANDA BAŞARILI OLABİLİRİZ'

Kuzenlerden Neslihan Çınar, kadınların her alanda var olması gerektiğini belirterek, "2 kuzen olarak evlerimizin arasında bulunan boş araziyi değerlendirmek istedik. Babam ve amcamın da desteğiyle gerekli malzemeleri alarak seramızı kurduk. İlk zamanlar sadece kendi tüketimimiz için üretim yapıyorduk. Ancak zamanla fide alıp, üretimi artırarak satış yapmaya başladık. Seranın tüm iş yükünü Zeynep ile birlikte üstleniyoruz. Fidelerin ekimi, çapalama, sulama gibi tüm işleri birlikte yapıyoruz. Kadının üretimde var olması benim için çok değerli ve gurur verici. Kadının gücünü her yerde hissetmek, kadının yapabileceğini görmek çok değerli. Biz kadınlar olarak her alanda başarılı olabiliriz" dedi.

'ÜRÜNLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK BİZİ MUTLU EDİYOR'

Yüksekova'da kadın futbol takımında 2 yıl kalecilik yapan Zeynep Çınar ise seracılık fikrinin babası ve amcasına ait olduğunu, kendilerinin de hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu fikir 5 yıl önce ortaya çıktı. Kuzenimle birlikte hayata geçirdik. Seramızda domates, biber, salatalık, fasulye, patlıcan gibi sebzeler var. Seramızda elde ettiğimiz ürünleri hem ailemizle paylaşıyor hem de fazlasını bazen köyde isteyenlere satıyoruz. Ev işlerini tamamladıktan sonra zamanımızın büyük kısmı serada geçiyor. Severek yaptığımız bir iş. Emek verdiğimiz ürünlerin karşılığını almak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.