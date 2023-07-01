Hakkari'de Cilo-Sat Gölleri Festivali 15 Bin Kişiyle Gerçekleşti

VALİ AKBIYIK: FESTİVALE 15 BİN KİŞİ KATILDI

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bu yıl 5'incisi düzenlenen Cilo-Sat Gölleri'ndeki festivalde konuştu. Festivale Türkiye'nin dör bir yanından davetlinin katıldığını söyleyen Vali Akbıyık, "Her yıl kalabalık 3-5 kat artıyor. Jandarma komutanımızla konuştum.15 bine yakın insanımız bu festivale katılmış durumda. Buraya giremeyip dönenler de var. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha profesyonel, güzel ve daha kalabalık festivaller yapacağız. Hakkari'de hayat var dedik. Dağların başkentinde bu hayatı zenginleştirmek için sizlerle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın bizlere, Hakkarimize vermiş olduğu destekle alt yapıda, üst yapıda, eğitimde, sağlıkta Hakkari'de hakikaten çağ atlattık. Bir taraftan da doğal gazımız geldi, TOKİ konutlarımız yapıldı, 50'ye yakın okulumuz yapıldı artık, çocuklarımız tıp fakültelerini, mühendisliklerini kazanıyor. Sağlık alanında Türkiye'nin en iyi hizmetleri veriliyor. Asfaltı köylerimizden mezralarımıza kadar götürmüş bulunmaktayız. Gençlik Spor'da, Cumhuriyet tarihine denk, beldelerimizde dahi 3'er, 5'er tesisler yapıldı. Hakkari turizmin, doğanın, sporun, kültürün, cazibe merkezi oluyor. İlk onda 3 tane dağımız var. İşte burası da 3 bin 400 rakımda Türkiye'nin en yüksek festivalini yapıyoruz" dedi.