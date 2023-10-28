Hafriyat çalışmasında 3 katlı bina çöktü

ANKARA'da yıkımı tamamlanan bir binanın hafriyat çalışmaları sırasında bitişiğinde bulunan 3 katlı bina çöktü.

Olay, dün gece saatlerinde Altındağ ilçesindeki mobilya sitesinde meydana geldi. Yıkım çalışmaları tamamlanan bir binanın hafriyatı kaldırılırken bitişiğindeki 3 katlı bina çöktü. İçinde dükkanların bulunduğu bina kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bina sahibi Ayhan Soğukpınar, apartmanda üç farklı dükkanın olduğunu belirterek, İki bina arasında yangın merdiveni için büyük bir boşluk vardı. Biz burada yıkım yapan arkadaşları binaya sıfır yaklaşmamaları için defalarca uyardık; fakat dikkate almadılar. Hafriyat alındıktan sonra dün gece saatlerinde bina çöktü. Can kaybı yok ama bina yıkıldı. Tahminime göre 80-100 milyon lira civarı zararımız var. Hukuki süreci başlatacağız dedi.