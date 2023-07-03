Hacılar Yurda Dönüyor

Hac ibadetini tamamlayan hacılar kafileler halinde kutsal topraklardan yurda dönüyor. Hem Suudi Hava Yolları hem de Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklar, Cidde ve Medine'den hacıları yurda getirmeye devam ediyor. Kutsal topraklardan gelen hacılar İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafında sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

HACILAR YAKINLARI TARAFINDAN KARŞILANDI

Hac ibadetini yerine getirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden İrfan Fırat, "Şükürler olsun hac vazifemizi yaptık. Allah nasip ederse şimdi şükür namazımızı da kılacağız. Kazasız belasız yapıp geldik. Gayet güzel geçti. Hava biraz sıcaktı. Burası da sıcakmış. Orası 40 derece. Burası 30 derece. İki defa umreye gittim bu sefer de hacca gittik. Hac biraz daha yorucu. Günler hep belli. Müzdelife olsun, şeytan taşlama olsun. Bunların hepsini sırayla yaptığında yorucu oluyor. Yürüme mesafesi çok fazla. 32 bin 35 bin adım attığımız zamanlar oldu. Hacca gitmeye niyetli olanlara tavsiyem gençken gitsinler. O zaman ibadetlerini çok iyi yaparlar" diye konuştu. Hacılardan Necmiye Elmaslı ise, herkes için dua ettiğini ifade ederek, "Çok şükür Allah nasip etti. Bol bol herkese dualarımızı yolladık. Şimdi de Türkiye'ye geldik. Kızım yeğenlerim kardeşlerimiz karşıladı. "dedi.