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Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinden kutsal topraklara giden hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve salavatlarla dua edildi.

Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinden kutsal topraklara giden hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Dalaman Havalimanı'nda gerçekleştirilen uğurlamaya, hacı adaylarının yakınlarının yanı sıra Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve salavatlarla dua edildi.

Başkan Karakuş, yaptığı konuşmada, Muğla'dan kutsal topraklara giden hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek, "Mübarek topraklardan ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için dua etmelerini bekliyoruz. Hac farizasını güzel bir şekilde tamamlamalarını, sağ salim ülkemize dönmelerini temenni ediyorum." dedi.

Muğla'nın 3 ilçesinden kutsal topraklara giden 60 hacı adayının yolcu edildiği programda duygusal anlar da yaşandı.

Kaynak: AA / Özgürer Deniz Kundakçı - Yaşam

Köyceğiz Dalaman Ortaca Muğla Yaşam Haberler

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