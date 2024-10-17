Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i şimdi tahta sandalye satıyor

Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakteri ile Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde yer alan Talip Güran şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

SANDALYE YAPIP SATIYOR

Oyunculuğu bıraktıktan sonra yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran artık tahta sandalye yapıp satıyor. Rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile geçimini sağlayan Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini son hali ile tanımak neredeyse imkansız.Bodrum'da tahta sandalye imalatı yapıp, restoran işleten Güran eski günlerini özlemle anıyor.

Aynı bölgede bir de restoran açan Güran gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri ise restoran işletiyor. Siyah beyaz yayıncılık dönemlerinde her reklamda neredeyse oynayan Güran, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ilk "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminde Kıvırcık Ömer karakterine hayat vererek akıllara kazınmıştı.

O günleri özlemle andığını belirten Güran, yıllar önce verdiği bir röportajda "O zamanların atmosferi bam başkaydı. O zamanlar çok güzel ortamlar ve daha güzel çekimler vardı. O zamanlara geri dönmek ister insan ama şu anı yaşamakta lazım. Kaybettiklerimizi hatırladıkça insan üzülüyor. Hep geçmişi anıyor insan. Geçmişten bugüne ne getirdik, ne yaptık diye düşünüyorum. Güzel bir klasik olan filmde oynadık. İnsanlar bu filmi beğendi. Halen bunların tepkisini alıyoruz. İnsanlar ilgi gösteriyor, bu durumda bizi hoşnut oluyoruz. Hababam sınıfının yeri çok farklıdır bu sinema sektöründe. 1982 yılında Bodrum'a taşındım. O günden beri Bodrum'da yaşıyorum. 2013 yılında Bodrum'da tahta sandalye imalatına başladım. Tahtadan sandalye tahtadan masa imal ettim. Bu yıl birde restoran açtık eski yağhaneyi restoranda çevirdik. İnsanları bu restoranda ağırlayalım istedik. Ara sıra Hababam sınıfının müziklerini de çalıyorum restoran da çok güzel oluyor. Nostalji yaşıyoruz buraya gelen insanlarla beraber" şeklinde konuşmuştu.