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Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i şimdi tahta sandalye satıyor

Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i şimdi tahta sandalye satıyor
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer karakterine hayat veren Talip Güran, oyunculuğu bıraktıktan sonra Bodrum'da tahta sandalye üreten bir marangoz oldu. Güran, Bodrum'da açtığı atölyede rengarenk tahta sandalyeler üretiyor ve aynı zamanda bir restoran işletiyor. Eski günlerini özlemle anan Güran, Hababam Sınıfı'nın müziklerini çaldığı restoranında nostalji yaşatıyor.

Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakteri ile Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde yer alan Talip Güran şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

SANDALYE YAPIP SATIYOR

Oyunculuğu bıraktıktan sonra yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran artık tahta sandalye yapıp satıyor. Rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile geçimini sağlayan Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini son hali ile tanımak neredeyse imkansız.Bodrum'da tahta sandalye imalatı yapıp, restoran işleten Güran eski günlerini özlemle anıyor.

Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i şimdi tahta sandalye satıyor

Aynı bölgede bir de restoran açan Güran gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri ise restoran işletiyor. Siyah beyaz yayıncılık dönemlerinde her reklamda neredeyse oynayan Güran, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ilk "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminde Kıvırcık Ömer karakterine hayat vererek akıllara kazınmıştı.

Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i şimdi tahta sandalye satıyor

O günleri özlemle andığını belirten Güran, yıllar önce verdiği bir röportajda "O zamanların atmosferi bam başkaydı. O zamanlar çok güzel ortamlar ve daha güzel çekimler vardı. O zamanlara geri dönmek ister insan ama şu anı yaşamakta lazım. Kaybettiklerimizi hatırladıkça insan üzülüyor. Hep geçmişi anıyor insan. Geçmişten bugüne ne getirdik, ne yaptık diye düşünüyorum. Güzel bir klasik olan filmde oynadık. İnsanlar bu filmi beğendi. Halen bunların tepkisini alıyoruz. İnsanlar ilgi gösteriyor, bu durumda bizi hoşnut oluyoruz. Hababam sınıfının yeri çok farklıdır bu sinema sektöründe. 1982 yılında Bodrum'a taşındım. O günden beri Bodrum'da yaşıyorum. 2013 yılında Bodrum'da tahta sandalye imalatına başladım. Tahtadan sandalye tahtadan masa imal ettim. Bu yıl birde restoran açtık eski yağhaneyi restoranda çevirdik. İnsanları bu restoranda ağırlayalım istedik. Ara sıra Hababam sınıfının müziklerini de çalıyorum restoran da çok güzel oluyor. Nostalji yaşıyoruz buraya gelen insanlarla beraber" şeklinde konuşmuştu.

Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i şimdi tahta sandalye satıyor

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (2)

Selanikli vedat:

Tebrik ederiz helalinden çalışıyor dilenmiyor aslan gibi çalışıyor gurur duyduk tebrik ederiz tekrar

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0
yanıtYanıtla
Hakan:

iste hababam sinifinda haylazlik ederseniz okumazsaniz boyle sandalye yaparsin:))

20
4
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