Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan Güvende Yaylası'nda binlerce vatandaş, 176. kez düzenlenen Güvende Yayla Şenliği'nde horon oynayarak coştu. Şenlikte ayrıca yöresel halk pazarı da kuruldu.

Güvende Yaylası'nda yoğun sis altında şenlik coşkusu

176. Güvende Yayla Şenliği'nde binlerce vatandaş horonla coştu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan ve adını Anadolu erenlerinden Güvenç Abdal'dan alan Güvende Yaylası'nda binlerce vatandaş bu yıl 176. kez düzenlenen Güvende Yayla Şenliği'nde bir araya geldi.

Yöresel halk pazarının da kurulduğu şenlik Kur'an okunarak ve dua edilerek başladı. Osmanlı-Rus harbi döneminde çok sayıda şehit verilen bölgede gerçekleştirilen etkinlikte protokol konuşmalarının ardından vatandaşlar Karadeniz müziğinin güçlü seslerinin söylediği parçalar ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Vatandaşların çadırlarını kurup, mangallarını yaktığı, semaver ateşinde demledikleri çaylarını yudumladıkları, İlçe merkezinden yaylaya kadar vatandaşların konforlu bir şekilde beton yoldan ulaşabildiği 2 bin 260 metre rakımlı Güvende Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinlikte sis yaylayı bütünüyle kaplamasına rağmen vatandaşlar doyasıya eğlendi.

"İnsanlarımız bu eşsiz doğada kültürlerini yaşıyor"

Güvende Yaylasının etrafında birçok doğal güzelliği barındırdığını söyleyen Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bu şenliğimi yapıyoruz. Güvende Yaylası denilince, Kabak Tepesi ile Güvenç Abdal'ı ile Çağlayandibi Şelalesi ile Örümcek Ormanları ile birlikte insanlarımız kültürlerini yaşıyor. Ben katılımcılara teşekkür ediyorum. Daha iyi ve daha güzel bir şenlik olması için Kürtün Belediyesi olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

"Bir sene gelmesem sonraki sene mutlaka geliyorum"

Uzun yıllardır Güvende Yayla Şenliği'ne katıldığını söyleyen Şenol Yazar, "Güvende şenlikleri eskiden daha farklıydı. Böyle eğlence yoktu ama 25-30 senedir böyle eğlenceli hale geldi ben de 45-50 senedir buralara gidip geliyorum. Gurbet hayatımız oldu ama bir sene gelmesem bile sonraki sene mutlaka gelirim" diye konuştu.

Bursa'dan Güvende Yayla Şenliği'ne katılmak için ailesiyle birlikte gelen İpek Olgun da, "Özellikle şenlik için Bursa'dan buraya geldik çünkü böyle şenlikleri çok seviyoruz. Güzel bir etkinlik ama sis olduğu için biraz korkuyorum. Eğlendik burada kurulan pazara gittik çok güzel şeyler vardı burada" ifadelerini kullandı.