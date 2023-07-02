Gurbetçiler Kapıkule'den Ülkeye Giriş Yapıyor

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ana vatanda geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye girişleri sürüyor. Kapıkule'de zaman zaman yoğunluk oluşturan gurbetçiler, ana vatana ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan, yaz tatillerini aileleriyle birlikte memleketlerine geçirmek için kara yolunu kullanan gurbetçilerin ülkeye girişleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye memleket hasreti ile giriş yapan gurbetçiler, ana vatanlarına gelmenin mutluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Gurbetçilerin zaman zaman yoğunluk oluşturması nedeniyle Kapıkule'de önlemler alındı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yoğunluğu önlemek için peron sayısının 10'dan 12'ye çıkarıp, personel sayısını da artırdı.