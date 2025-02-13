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Günün kahramanı Diyarbakır'dan! 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi

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Diyarbakır'da bir köyde atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeği kurtaran 10 yaşındaki çocuk, duyarlılığıyla gönülleri fethetti.

Diyarbakır'ın bir köyünde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuk, atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeği fark edince hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Küçük çocuk kendini riske atarak köpeği kuyudan çıkarmayı başardı. Çamura bulanmış halde kurtarılan köpek, kısa sürede temizlenerek sağlığına kavuşturuldu.

"İNSANLIK DERSİ VEREN ÇOCUK"

Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı "Gerçek kahramanlık budur" ve "İnsanlık dersi veren bir çocuk" yorumlarında bulundu.

Günün kahramanı Diyarbakır'dan! 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

fabrşikaları kamu kurumlarını satanları izlemekten bıktıydık gönlümüzü ısıttı yavrum

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

insanlık derslerini dinleyen insan kaldı mı

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Haber YorumlarıAlkurt:

Helal sana çocuk...Işte böyle güzel haberler alalım Diyarbakır'dan

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Hazır mama vermeyin şu hayvanlara!Evden hiç mi yemek cikmiyo!Sağolasın mehametli çocuk..

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