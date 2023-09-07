Gümüşhane'nin Gümüşkaya ve Yitirmez köylerinde meydana gelen örtü yangınlarında toplamda 5,5 hektarlık alan zarar gördü. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangınlar söndürüldü ve hasar tespiti yapıldı.

Gümüşhane'de iki örtü yangınında 5,5 hektarlık alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Gümüşkaya ve Yitirmez köylerinde dün meydana gelen ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangının ardından hasar tespiti yapıldı.

İncelemede, Gümüşkaya köyündeki yangında 4,5, Yitirmez köyündeki yangında ise 1 olmak üzere 5,5 hektarlık alanın etkilendiği belirlendi.