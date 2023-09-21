Gümüşhane'de 36. Ahilik Haftası Kutlamaları

Gümüşhane'de bu yıl 18-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan 36. Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı.

Program kapsamında kutlama komitesi Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Ercan Çimen, Ticaret İl Müdürü Mürsel Yaşar, Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yasin Zengin ve diğer oda yetkililerinin katıldığı ziyarette Yılın Ahisi seçilen Şerafettin Alemdar'a, Yılın Kalfası seçilen Emrah Tanrıkulu'na ve Yılın Çırağı seçilen Mustafa Kızılet'e kaftan giydirildi, şed kuşatıldı, plaket ve belgesi takdim edildi.

Kaftanı giydikten sonra yaptığı konuşmada 40 yıllık esnaf olduğunu, geçtiğimiz dönemlerde de 28 yıl Bakkallar Odası Başkanlığı görevini yaptığını hatırlatan Yılın Ahisi Şerafettin Alemdar, "28 sene şunu kazanmak için çok mücadele ettim. Bu süreçte ahiliğin ne olduğunu da öğrendim. Ahilik doğruluk, doğruluk, doğruluktur diyorum" ifadelerini kullandı.

Yılın ahisi, kalfası ve çırağı ve beraberindeki heyeti makamında misafir eden Vali Tanrısever ise "İlimize verdiğiniz emekler, örnek davranışınız, örnek esnaflığınız için teşekkür ediyoruz" diyerek başladığı konuşmasında helal kazancın önemine vurgu yaptı.

"Son yıllarda unuttuk helal rızkı unuttuk"

Helal kazanılan 3 liranın haram katılarak kazanılan 13 liradan daha bereketli olduğunu belirten Tanrısever, "Helal rızk her daim daha bereketlidir. Biz bunu son yıllarda unuttuk. Son yıllarda Gümüşhane'de olmasa bile Türkiye'de bazı yerlerde işin içine hile katan, birbirini dolandıran, gelen müşteriyi kazıklayan insanlar peydah oldu. Bugünler vesilesiyle işin içine hile katmadan hem vatandaşın çıkarını hem de kendi kazancını düşünen insanları, helal yoldan para kazanan insanları anmak üzere, onları onure etmek üzere toplandık" dedi.

Ahiliğin temelinde ahlak, helalinden kazanmak, bilim ile ilim ile akıl ile çalışmanın olduğunu ifade eden GTSO Başkanı İsmail Akçay ise "Ahi Evran'ın nasihatlerini hayatımıza uygulasak belki de polise, jandarmaya, mahkemelere iş kalmaz. Onun için ahilik kültürü bütün toplumda kılcal damarlarımıza kadar yaşanmalı, yaşatılmalı" ifadelerini kullandı.

Valilik ziyaretinin ardından heyet Fatih Parkına kadar esnaf ziyareti yaparak yürüyüş gerçekleştirdi. Fatih Parkında İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün yaptırdığı duanın ardından protokol üyeleri ve yılın ahisi, kalfası ve çırağı tarafından vatandaşlara kavurma-pilav ikram edildi. - GÜMÜŞHANE