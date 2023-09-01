Gülüç Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği Düzenledi

Gülüç Belediyesi, kısıtlı imkanlarına rağmen bölgedeki belediyeler arasında ilklere imza atmaya devam ediyor. Dün akşam Sahil Kafe'de düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde yaklaşık 2 bin kişi film izledi. Başkan Demirtaş, Gülüç halkına verdiği sözleri yerine getirdiğini ifade etti.

Gülüç Belediyesi kısıtlı imkanlarına rağmen bölgedeki belediyeler arasında ilklere imza atmaya devam ediyor. Gülüç Belediyesi tarafından dün akşam düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde yaklaşık 2 bin kişi sahil kenarında film izledi.

Gülüç Belediyesi tarafından dün akşam kendi sosyal tesisleri olan Sahil Kafe'de açık hava sinema etkinliği düzenledi. Sinema gösterimi öncesinde etkinliğe katılanlar Gülüç Belediyesi'nin çalışmalarını içeren faaliyet filmini izledi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş film izlemeye gelen vatandaşlarla tek tek selamlaşarak, çocukları sevdi. Daha sonra vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Başkan Demirtaş, Gülüç halkına verdiği sözleri yerine getirdiğini ifade etti.

Gülüç halkının her türlü hizmeti alması için canla başla çalıştıklarına vurgu yapan Demirtaş "Göreve seçildiğimiz ilk günden bu yana verdiğimiz sözlerin yüzde 80'ini yerine getirdik. Bugün bu ekranda faaliyetlerimizle ilgili izlediğiniz projelerin yüzde 80'i tamamlanıyor. Biz Gülüç'e çığır atlatmak ve yeni sosyal alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Biz Gülüç'e yatmaya değil, çalışmaya geldik. Sizlere daha güzel sosyal alanlar oluşturmak içinde çalışıyoruz. Bu çalışmalar sırasında büyük gayret gösteren tüm personelime ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerin dertlerini sorunlarını biliyoruz. İstedik ki bugün burada bir nebzede olsun dertlerinizden bir nebze olsun uzaklaşıp stres atarak birlikte açık havada sinema izleyelim. Burada sinema izlemek bahane, sizlerle birlikte olmak şahane. Biz sizleri seviyoruz. Sizleri mutlu etmek içinde elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Gülüç halkımızı hiçbir hizmetten mahrum bırakmayarak sizlerin daha fazla mutlu olması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Demirtaş ayrıca önümüzdeki hafta okullar açılacağını ve onun öncesinde çocuklara moral olması açısından Sahil Kafe'de eğlence düzenleyip, gösterilerek yapılacağını ve birlikte çizgi film izleyeceklerini söyledi. Demirtaş etkinlikle ilgili tarih ve saatin daha sonra Gülüç halkına duyurulacağını belirtti. Kendilerine patlamış mısır ikram edilen yaklaşık 2 bin kişi daha sonra açık havada birliktesinemaizledi. - ZONGULDAK