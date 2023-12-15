Sokak köpekleri hastanedeki hasta kabul alanını mesken tuttu

Soğuk havadan kaçan sokak köpekleri Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ndeki hasta kabul alanına kadar girdi. Vatandaşlar köpeklerin arasında sıranın kendilerine gelmelerini bekledi.

SOKAK KÖPEKLERİ HASTALARIN ARASINDA

İstanbul'un Göztepe ilçesinde bulunan Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin hasta bekleme alanından çarpıcı görüntüler objektiflere yansıdı. Her gün binlerce hastanın ziyaret ettiği, onlarcasının muayene olmak için sıra beklediği alana gelen köpekler, kimseye aldırış etmeden zemine yayıldı.

DURUMA MÜDAHALE EDEN DE YOK

Halkın sağlık bulmak için geldiği hastanede bu tür bir görüntüyle karşılaşanlar şaşkınlığını gizleyemezken güvenliğin ve yetkililerin olaya müdahale etmemesi de tepki çekti.