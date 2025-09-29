Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Görüntülerde, oyun oynayan küçük bir çocuğa annesi tarafından yapılan şaka, kısa sürede gündem oldu.

"BİZ SENİ EVLATLIK ALDIK"

Anne, oğluna "Sana bir şey söyleyeyim mi? Üzülmeyeceksin ama… Biz seni evlatlık aldık, gerçek annen seni istiyor" dedi. Küçük çocuk ise duydukları karşısında gözyaşlarına boğuldu.

"BİR ANNE EVLADINA BÖYLE ŞAKA YAPAR MI?"

Videoyu izleyen kullanıcılar, "Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?", "Sosyal medyada görüntülenme uğruna çocukların psikolojisiyle oynuyorlar" yorumlarıyla tepki gösterdi.