Görüntü Türkiye'den: Kocasını kafede başka bir kadınla otururken yakaladı

Görüntü Türkiye'den: Kocasını kafede başka bir kadınla otururken yakaladı
Güncelleme:
Görüntü Türkiye'den: Kocasını kafede başka bir kadınla otururken yakaladı
Eşini kafede başka bir kadınla otururken yakalayan kadın, görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Videoda kadın, kocasının hala kendisiyle evli olduğunu ve yanında oturan kadının sevgilisi olduğunu, ayrıca kocasının daha önce annesini "kızını öldüreceğim" diye tehdit ettiğini öne sürdü.

Bir kadın, kocasını bir kafede başka bir kadınla otururken cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Videoda mağdur olduğunu belirten kadın, kocasının hala kendisiyle evli olduğunu; yanında oturan kadının ise kocasının sevgilisi olduğunu ifade etti.

"DÜNE KADAR ANNEMİ ARAYIP..."

Kayda aldığı görüntüde "Bu adam hala benimle evli, bu kadın da sevgilisi" diyen kadın, "Çiçeğini de alıp el ele tutuşup gelmişler. Düne kadar da annemi 'kızını öldüreceğim' diye tehdit ediyordu" ifadelerine yer verdi.

"ÇAYI KAFASINA DÖKSEYDİ KEŞKE"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Adam sigarayı yutuyordu az daha", "Tam tersi olsa kadın bıçaklanmıştı veya tüfekle vurulmuştu", "Son fırt çekişindeki çaresizlik", "Abi şoka mı girdi yoksa çok mu rahat çözemedim", "Çayı kafasına dökseydi keşke" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yaz Kızım 10 Torba Cimento

Zaten boşanıyormuşsunuz ne cekiyorsun saanane senin peşinden aglayıp karalarmı bağlayacak sonrada peşinizden gelincede yuok korkuyorum ürküyorum boşanamıyorum adam boşanıyor bu seferde bunun icin suclama bari

