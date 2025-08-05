Görme Yetisini Kaybeden Köpeği Sahiplendi

ANKARA'da enfeksiyon nedeniyle görme yetisini kaybettikten sonra sokağa terk edilen Pekinez cinsi köpeği, Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesi Ezgi Fındık sahiplendi.

Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Ezgi Fındık, enfeksiyon nedeniyle görme yetisini kaybedince sokağa terk edilen ve bir hayvansever tarafından barınağa götürülen Pekinez cinsi köpeği sahiplendi. Ezgi Fındık, 'Yoshi' adını verdikleri köpeğin, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan oğlu Ulaş Ege (11) ile çok iyi arkadaş olduklarını söyledi. Ezgi Fındık, Yoshi'nin gözlerinin görmediğini aktararak, "Yıllarca üretimde kullanılmış Pekinez bir köpek. ve enfeksiyon geçirip gözleri kör olduktan sonra da sokağa atılmış. ve biz bir dernek aracılığıyla ona ulaştık. Barınaktan sonra ilk tedavisini onlar yaptırdılar. ve bizim ailemize katıldı. ve gerçekten biz koregülasyon diyoruz buna. Sinir sistemlerimizin birlikte yatışmasına çok ihtiyacımız var modern dünyada. Ben bunun üzerine akademik çalışmalar da yürütüyorum. ve bir köpekle olmak gerçekten çok yatıştırıyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir yetişkini de bir çocuğu da kendi ritmine uyum sağlaması konusunda çok davet ediyor" dedi.

Ezgi Fındık, oğlunun özel eğitim merkezinde eğitim aldığını anlatarak, "Bu süreçte hayvanlarla eğitim sürecinde sürekli temas halinde bulundu. Yoshi, hayatımıza girdiğinden bu yana henüz daha 1,5 ay olmasına rağmen çok şey değişti. ve köpekle birlikte olmak aslında hem benim için hem oğlum için çok şey değiştirdi" diye konuştu.