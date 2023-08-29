Marmaray'da çıkan kavganın ardından görme engelli genç şarkı söyleyerek ortamı yumuşattı

Marmaray'da yolcular arasında çıkan kavganın ardından görme engelli bir vatandaş, gitarıyla şarkı söyleyerek ortamı neşelendirdi. Diğer yolcular da ona eşlik ederken, o anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Marmaray'da çıkan kavgadan sonra ortamı neşelendirmek isteyen görme engelli vatandaş gitarıyla şarkı söyledi.

MARMARAY'DA YOLCULAR KAVGAYA TUTUŞTU

Marmaray'da henüz bilinmeyen bir nedenle yolcular arasında kavga çıktı. Taraflardan biri durağa gelince Marmaray'dan indirildi.

GÖRME ENGELLİ GENÇ ŞARKI SÖYLEYEREK ORTAMI YUMUŞATTI

Ortamın gerilmesi üzerine bir yolcu elinde gitar olan görme engelli kişiye, "Ortamı sakinleştirmek için şarkı çalmak ister misin" dedi. Hem gitar çalıp hem de şarkı söyleyen görme engelli vatandaşa diğer yolcularda eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, görüntüler izleyenleri tebessüm ettirdi.