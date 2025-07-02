Görme Engelli Öğrenciye Kınama Cezası İptal Edildi

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi yüzde 90 görme engelli Caner Mutlu'ya (34), sınavda kopyaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle verilen kınama cezası Kayseri İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Üniversite rektörlüğünün itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne giden dava esastan reddedilerek, kesinleşti.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi yüzde 90 görme engelli Caner Mutlu, 28 Kasım 2023'te yapılan 'MÜZ493 Araştırma teknikleri' dersinin vize sınavında sıranın altına hazırlamış olduğu Braille ile yazılmış metinden kopya çektiğine ilişkin dersin sorumlu öğretim görevlisi tarafından tutulan tutanak sonrası kopyaya teşebbüs etme suçundan, kınama cezası aldı. Kınama cezasının ardından Mutlu, yargı yoluna başvurdu. Kayseri 2'nci İdare Mahkemesi dosyada yaptığı inceleme sonucu dekanlığın uyguladığı kınama cezasının hukuka uyarlılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine vararak, dava konusu cezanın iptaline karar verdi.

ÜNİVERSİTE İTİRAZ ETTİ; İSTİNAF REDDETTİ

Üniversitenin karara itiraz etmesi üzerine dava, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti. Dosyanın geldiği 4'üncü İdari Dava Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esas yönünden hukuka uygun bulunup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından esastan reddedilerek, kesinleşti. Caner Mutlu ise geçen şubat ayında üniversiteden mezun oldu.

'ÇOK AĞRIMA GİTTİ'

Kararın ardından DHA'ya konuşan Mutlu, "Daha önce 3 üniversite bitirdim ama ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Kopya çekmemin mümkün olmadığını anlatmaya çalıştım. Üniversiteye ifade verdim. Ardından da bana bir kınama cezası verdiler. Sonrasında da yargı yoluna başvurdum. Vicdanım rahattı. Yargı da benim kınama cezamı iptal etti. Görme engelli olduğumuz için bazı sınıf arkadaşlarımızda bazı algı oluştu. Bazıları da beni destekledi. Bu durum benim çok ağrıma gitti. Psikolojik destek aldım. Kendimi rahatlatmaya çalıştım. Hayat zaten zor. Bu süreçte de iyice zorlaştı. Bu zorluklarla mücadele etmeye başladım dedi.

'GÖRME ENGELLİ ARKADAŞLARIMA ÖRNEK OLACAK'

Süreç nedeniyle okulunu bir dönem uzatmak zorunda kaldığını da söyleyen Caner Mutlu, "Zorluklarla mücadele edip, okulumu bitirmeye çalıştım. Okulum bir dönem uzadı. Bu dönemde de EKPSS öğretmen atamaları oldu. Bu atamaya yetişemedim. Dersin hocası değişince notum birden 80'e çıktı. Mezun oldum. Okula gitme isteğim kalmamıştı. Bir ayağım gidiyor, diğer ayağım gitmiyordu. Mahkemenin böyle bir karar vermesi de benden sonra hakkını arayacak diğer görme engelli arkadaşlarımız için de örnek teşkil edecek" diye konuştu.

'EMSAL BİR KARAR'

Mutlu'nun avukatı Seba Begüm Güler ise "Müvekkilimin kopya çektiğine ya da teşebbüse dair somut bir delil bulunmadığından kınama cezasının iptaline karar verildi. Ardından biz de üniversiteye başvurup kınama cezasının sistem üzerinden de kaldırılmasını istedik. Bu karar emsal bir karar. Engelli bireylerin de bu konuda desteklenmesi gerekiyor. Her yerde bir ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bu yüzden de her anlamda zorlanıyorlar ifadelerini kullandı.