Bursa'da, iki gözü görmeden 66 yıldır çarşıda ticaret yapan Hüseyin Eser, sattığı eşyaları ve paraları dokunarak tanıyor. 12 yaşında gözlerini kaybeden Eser, her gün kendi kendine dolmuşa binerek çarşıya geliyor ve müşterilerine hizmet veriyor. Çevre esnafı tarafından sevilen Eser, gençlere örnek oluyor.

Görerek değil dokunarak tanıyor... 66 yıl önce çarşıda açtığı tezgahını gözleri görmeden işletiyor

BURSA - Bursa'da, iki gözü görmeden 66 yıldır çarşıda ticaret yapan Hüseyin Eser, sattığı eşyaları ve paraları dokunarak tanıyor.

Çocukken babasının düşmanları tarafından hazırlanıp eline verilen bombanın patlaması sonucu 12 yaşında ama olan Hüseyin Eser (86), tarihi kapalı çarşıda 66 yıl önce açtığı ve lastik, iğne, tırnak makası ve çeşitli eşyalar sattığı tezgahını gözleri görmeden işletiyor. Her gün 5 kilometre uzaklıktaki evinden kendi kendine dolmuşa binerek kapalı çarşıya gelen Eser, senelerdir aynı yerde bulunan tezgahını açıyor. Sabahtan akşama kadar iki gözü görmeden satış yapan Eser, müşterilerin sorduğu ürünleri dokunarak tanıyor, fiyatlarını söylüyor. Müşterilerin verdiği paraları yine dokunarak ona göre para üstü veriyor.

Eser, kendini kandırmak için para yerine kağıt parçası vermek isteyenleri ise hemen anlıyor. Gözleri görmemesine rağmen evinden tek başına gelip tezgahında satış yapan 86 yaşındaki Eser'i bütün çarşı esnafı tanıyıp çok seviyor. Müşterilerin yoğun olduğu zamanlarda esnaflar yardımına koşuyor. Hüseyin Eser, yaptığı işle herkesin takdirini kazanıp gençlere örnek oluyor.

12 yaşında saldırıda gözlerini kaybeden ve parmakları eriyen Hüseyin Eser," Gözlerim görseydi ben hafız olmak istiyordum" dedi. Bakacak kimseleri olmadığını söyleyen Eser, "Hep bu işi yaptım, kimsem yok. Kendi kendime çalışıyorum, kendi kendime bakıyorum. İki tane kızım var, eşleriyle yaşıyorlar, eşleri fabrikada işçi olarak çalışıyor. Kimse kimsenin halini görmez. Ne yapacaksın? Çalışmadan olmuyor" diye konuştu.

Tarihi Uzun Çarşıda Hüseyin Eser'in her daim yanında olan çevre esnafından Sevgi Solmaz ise, "Ben 38 senedir bu çarşıdayım, Hafız amcam bana patronlarımdan yadigardır. Bizim dükkanın önünde 60 yıldır tezgahını kurar halk tarafından çok sevilir babamız, bizde elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz" dedi.