Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu

Güncelleme:
Karaman'ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde 15 metre çapında, derinliği 5 metreyi bulan obruk meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulundu.

Karaman'ın merkeze bağlı Sudurağı beldesinde 15 metre çapında, derinliği 5 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Belde sınırlarındaki mısır tarlasında sulama boruları toplandığı sırada obruğu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde incelemede bulundu.

"TARIM İÇİN EN ÖNEMLİ BÖLGE"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, gazetecilere, yer altı sularının çekilmesiyle Karaman bölgesinde de obruklar oluşmaya başladığını söyledi. Obrukların bölgede tarımı olumsuz etkilediğini aktaran Bayram, "Konya'nın Karapınar ilçesinde ciddi manada obruk oluşmuştu ama son yıllarda Karaman'da da obruk oluşmaya başladı. Burası Karaman tarımı için önemli bir bölge." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
