Gönüllü sera emekçisi sebzeleri ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor

Mezitli Belediyesi gönüllü sera emekçisi Salman Kalender, yetiştirdiği bütün sebze ve meyveleri ihtiyaç sahipleri için aşevine bağışlıyor. Emekli deniz astsubayı Salman Kalender, Eski Mezitli yolu üzerinde, Mezitli Belediyesi tarafından oluşturan yaklaşık 4 dönümlük sera alanında gönüllü olarak 8 yıldır serada üretim yapıyor.

Mezitli Belediyesi gönüllü sera emekçisi Salman Kalender, yetiştirdiği bütün sebze ve meyveleri ihtiyaç sahipleri için aşevine bağışlıyor. Emekli deniz astsubayı Salman Kalender, Eski Mezitli yolu üzerinde, Mezitli Belediyesi tarafından oluşturan yaklaşık 4 dönümlük sera alanında gönüllü olarak 8 yıldır serada üretim yapıyor.

Serada gönüllü olarak üretim yaptığı bilgisini veren Salman Kalender, 8 yıldır aralıksız üretime devam ettiğinin altını çizerek Mersinli vatandaşları dayanışmaya davet etti. Kalender, "Belediyemizin bize tahsil ettiği alanda aşevi için sebze yetiştiriyorum. Üretime 9 kişi ile birlikte başladık ancak şuan yalnızım ve tek başıma devam ediyorum. Tatiller de dahil olmak üzere, zamanımın tamamını burada geçirmekteyim. Hiç bir ücret almadan hiçbir talepte bulunmadan, bu işi gönüllü olarak belediyemiz ve halkımız için yapmaktayım" dedi.

"BİRKAÇ TOHUM EKEREK BAŞLADIM, ŞİMDİ KOCAMAN BAHÇE OLDU"

Gönüllü olarak 2015 yılında bu alanda sadece birkaç tohum ekerek başladığını aktaran Salman Kalender, yetiştirdiği sebzeleri, Mezitli Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için kurduğu, aşevine bağışlamaya devam ediyor. Daha sonra arkadaş ve çevresinin desteğiyle Türkiye'nin farklı yerlerinden getirdiği sebze ve meyve tohumlularını ekerek koca bir seraya dönüştürdüğünü söyleyen Kalender,"Bu iklimin şartlarına uygun olan tohumları ektik ve çoğalttık. İhtiyaç fazlası tohumları da 'Atalık Tohum Takas Gurubu'na bağışladık. Bazı tohumların saklanması için de Belediye Başkanımız Sayın Neşet Tarhan, bize soğuk hava deposu ayarladı. Şuanda tohumlarımız kontrol altında ve ihtiyaç olduğu zamanlarda isteyen herkese, her yöreye ücretsiz gönderebiliriz" diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ BİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERDİ"

Bu sera alanın yaratılmasında, Belediye Başkanı Sayın Neşet Tarhan'ın her türlü desteği verdiğini söyleyen Salman Kalender, emeklilere yönelik yaptığı çağrıda, "Gelin gönüllü sahasına birlikte üretim yapalım. Şu gördüğünüz Büyük asma ağacını 20 santimlik bir fidandan ürettim. Üzüm zamanı geldiğinde yaklaşık 200 kilo üzüm verecektir. Bu üzümlerin ihtiyacı olan 200 kişiye gittiğini düşünün, bu çok güzel bir duygu. Gelin birlikte çalışalım üretelim" dedi.