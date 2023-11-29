Gönen Barajında Doluluk Oranı Yüzde 85'e Ulaştı

Gönen Barajına saniyede 1100 litre su geliyor

BALIKESİR - Gönen/Yenice Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 8'den yüzde 85 seviyelerine kadar çıktı.

Gönen ilçesinde yaşanan fırtına ve şiddetli yağışlar Gönen/Yenice Barajı'ndaki kuralık uyarısı verilen yüzde 7,9 seviyelerinden %85 seviyelerine kadar çıktı. Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gönen halkını yaşanacak bir baraj taşması yada su salınımı nedeni ile uyardı. Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt paylaşımında şu sözlere yer verdi, "Gönen Barajında doluluk oranı %85'i geçti. Baraja saniyede 1100 litre su gelmeye devam ediyor. Gönen Barajından su salınması durumu var. Gönen Çayı zaten yüksek su seviyesiyle akarken barajdan su salınması su seviyesini daha da tehlikeli hale getirebilir. Dere boylarında ev ve işyerleri bulunan vatandaşlarımızın sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir."