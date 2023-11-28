Haberler ›› Yaşam ›› Gölyaka'da Asfaltlama ve Kilit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

Gölyaka'da Asfaltlama ve Kilit Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Devam Ediyor

28 Kasım 2023 12:13 Son Güncelleme: 12:14 Abone Ol

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, asfaltlama ve kilit parke taşı döşeme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçede üstyapı çalışmaları, Yeşil ve Kültür mahallelerinin ardından Yazıpınar ile Hata mahallelerinde sürdü. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, mahallelerde devam eden asfaltlama ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, Demircan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.