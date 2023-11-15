Gölbaşı'nda Yoğun Sis
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Gölbaşı güne sisle uyandı
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi güne yoğun sisle uyandı. Yoğun sisin kapladığı Gölbaşı ilçesinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrasında etkisini gösteren sis sonrası görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte düşük hızda güçlükle ilerledi.
İlçedeki konteyner kentteki vatandaşlar ise sis nedeniyle zor anları yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam