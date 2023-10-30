Gökova-Köyceğiz karayolunda yaşanan kazada sinyalizasyon talebi

Cumartesi günü meydan gelen kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiği Gökova- Köyceğiz karayolu Gökova kavşağına yöre halkı tarafından bir an önce sinyalizasyon sisteminin yapılması istendi.

Geçen yıllarda da çok sayıda maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazasının yaşandığı karayolu üzerindeki Gökova Kavşağı Muğla'nın en yoğun trafik akışının yaşandığı yollardan birisi. Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer ve Antalya'ya ulaşımın sağlandığı karayolu üzerindeki Gökova Mahallesi yol ayrımı özellikle geceleri sürücüler büyük tehlike atlattığı açıklandı.

Cumartesi günü iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti. Kavşak ile ilgili olarak Gökova Mahalle Muhtarlığı ve Ula Belediyesi'nin Karayolları Bölge Müdürlüğüne sinyalizasyon ışıklarının takılması için başvuruda bulundukları öğrenildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün Gökova-Marmaris kavşağında sinyalizasyon bulunması nedeniyle ve mesafenin de 300 metreden düşük olduğu gerekçesi ile bugüne kadar sinyalizasyon sistemi takılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri sadece Gökova kavşağı değil, yanı yol üzerindeki Ataköy kavşağının da büyük tehlike oluşturduğunu belirterek Kaymakamlık ve Valiliğin bu ki kavşağa bir an önce çözüm üretmesi gerektiğini, aksi takdirde yeni ölümlerinin yaşanmaması için yolu trafiğe kapatma eylemi gerçekleştireceklerini açıkladılar. - MUĞLA