Göklerden zıpkın gibi fırlayan kartal, evcil kediyi pençeleriyle öldürdü! İzlemeye yürek yetmez
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Minnesota eyaletinde göklerden zıpkın gibi fırlayan bir kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğduktan sonra gözden kayboldu.
Kuzey Minnesota eyaletinde kaydedilen görüntülerde göklerden bir anda fırlayan kartalın, gözüne kestirdiği evcil kediyi avladığı anlar yer alıyor.
ÖNCE BOĞDU
Kartal, tek hamlede kontrol etmeyi başardığı kediyi önce pençeleriyle boğuyor ardından yine pençelerinin arasına alarak gözden kayboluyor.
SAHİPLERİ YIKILDI
Diğer yandan kedinin evcil bir kedi olması ise duyanları üzdü. Kedinin sahipleri olaydan sonra büyük bir üzüntü yaşadı.