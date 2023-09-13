Göçükten sağ kurtulan işçi o anları böyle anlattı
Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğünden sağ kurtulan Ersin Aydın, yaşadığı olayı anlattı. Aydın, göçük anında alt katta olduğunu ve üst tavanın tamamen aşağıya düştüğünü belirtti.
Göçükten sağ kurtulan işçi o anları böyle anlattı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükten kurtulan Ersin Aydın o anları anlattı.
TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen göçükten sağ kurtulan maden işçisi Ersin Aydın, hastanede yaşadığı olay anını anlattı.
Aydın, "Kazadan yaralı kurtulan Ersin Aydın, yaşadığı kaza anını anlattı. Aydın, "Alt kattaydım. Bir anda geldi. Birden gürültü oldu. Üst tavan komple aşağıya düştü. Boşlukta kaldım. Boşluk olmasaydı eziliyordum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam