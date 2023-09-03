Göç yolundaki leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu
Türkiye'den Afrika'ya göç eden leylekler Hatay semalarında görsel şölen oluşturdu. Leyleklerin hava akımını yakalayıp ahenkle süzülmesi kameraya saniye saniye yansıdı.
Göç yolundaki leyleklerin gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu
HATAY - Türkiye'den Afrika'ya göç eden leylekler Hatay semalarında görsel şölen oluşturdu.
Yaz aylarını Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde geçiren leylekler kışı geçirecekleri Afrika'ya doğru yola çıktı.
Leylekler Hatay'ın Samandağ ilçesi semalarında görsel şölen oluşturdu. Hava akımını yakalayıp ahenkle süzülen leylekler kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Yaşam